В Белом доме заявили, что Трамп поставил Зеленского на место

Президент США Дональд Трамп поставил на место украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом заявила представитель Белого дома Кэролайн Левитт.

По ее словам, в Штатах было «много сомневающихся», однако Трамп — «мастер сделок». Представитель Белого дома также назвала главу государства «верховным переговорщиком».

«Он поставил президента Зеленского на его место, заявил... что американцы серьезно настроены на сделку по заключению мира», — подчеркнула Левитт.

Ранее США и Украина провели переговоры в Саудовской Аравии. На встрече Киев выразил готовность пойти на сделку и установить 30-дневный режим прекращения огня, пишет Ura.ru.

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ТЕГИ:УкраинаСШАВладимир ЗеленскийДональд Трамп

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