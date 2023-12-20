Зеленский заявил, что Украине не получила приглашения в НАТО даже «по частям»

Предложение о «частичном участии» Украины в Североатлантическом альянсе только с территориями, подконтрольными Киеву, являются беспочвенными, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.

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По его словам, в таком формате Украину в НАТО никто не приглашал. Украинский лидер отметил, что возможное членство Киева в альянсе в подобном формате является фантазией. Глава государства высказался за полноценное вступление в НАТО.

Ранее генсек НАТО заверил, что альянс продолжит помогать Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: youtube.com / скриншот с видео
ТЕГИ:НАТОУкраинаВладимир Зеленский

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