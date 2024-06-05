Путин заявил, что США через год избавятся от Зеленского

В течение еще года США продолжат поддерживать президента Украины Владимира Зеленского, но после этого из-за больших потерь ВСУ возможна его смена. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Путин выразил мнение, что администрация США давит на сегодняшнее украинское руководство, чтобы оно приняло решение о понижении возраста мобилизации до 18 лет, а затем отказалось от Зеленского.

Зеленский снова отказался от переговоров с Россией

По словам российского лидера, США рассматривают несколько вариантов на должность президента Украины

На пресс-конференции 24 мая после переговоров с президентом Белоруссии, Путин заявил, что Россия осознает, что легитимность Зеленского закончилась. Он предположил, что одной из целей предстоящей конференции в Швейцарии будет подтверждение статуса главы государства западным сообществом, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Kremlin.ru
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