Путин заявил, что США через год избавятся от Зеленского

В течение еще года США продолжат поддерживать президента Украины Владимира Зеленского, но после этого из-за больших потерь ВСУ возможна его смена. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Путин выразил мнение, что администрация США давит на сегодняшнее украинское руководство, чтобы оно приняло решение о понижении возраста мобилизации до 18 лет, а затем отказалось от Зеленского.