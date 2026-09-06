Сын Байдена Хантер не исключил участия в выборах президента США

«Больше всего меня заботят 50 млн американцев, которые до сих пор страдают от зависимостей», - заявил он. Хантер указал, что более семи с половиной лет не употребляет наркотики и алкоголь.

Ранее действующий президент США Дональд Трамп отозвал охрану у детей Байдена, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

