Сын Байдена Хантер не исключил участия в выборах президента США
6 сентября 202604:31
Денис Постольский
Сын бывшего американского лидера Джо Байдена Хантер в интервью радиожурналисту Джону Катсиматидису не исключил, что в 2028 году будет бороться за пост главы государства, сообщает New York Post.
«Больше всего меня заботят 50 млн американцев, которые до сих пор страдают от зависимостей», - заявил он. Хантер указал, что более семи с половиной лет не употребляет наркотики и алкоголь.
Ранее действующий президент США Дональд Трамп отозвал охрану у детей Байдена, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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