Сын Байдена Хантер не исключил участия в выборах президента США

Сын бывшего американского лидера Джо Байдена Хантер в интервью радиожурналисту Джону Катсиматидису не исключил, что в 2028 году будет бороться за пост главы государства, сообщает New York Post.

Байден объяснил помилование сына Хантера политическим давлением

«Больше всего меня заботят 50 млн американцев, которые до сих пор страдают от зависимостей», - заявил он. Хантер указал, что более семи с половиной лет не употребляет наркотики и алкоголь.

Ранее действующий президент США Дональд Трамп отозвал охрану у детей Байдена, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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