Россиянам напомнили о крайнем сроке оплаты ЖКУ за август
Оплатить жилищно-коммунальные услуги за август россиянам необходимо не позднее 15 сентября, сообщает РИА Новости.
Как заявил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский, с 1 марта сроки оплаты ЖКУ изменились: теперь средства вносятся до 15-го числа месяца, следующего за расчётным. Ранее срок был до 10-го числа.
Парламентарий указал, что перенос срока сделан для удобства граждан. Многие получают зарплату после 10-го числа, и дополнительное время позволяет избежать кратковременной просрочки.
Ранее были названы регионы РФ с самыми высокими и низками ценами за ЖКУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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