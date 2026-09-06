Россиянам напомнили о крайнем сроке оплаты ЖКУ за август

Как заявил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский, с 1 марта сроки оплаты ЖКУ изменились: теперь средства вносятся до 15-го числа месяца, следующего за расчётным. Ранее срок был до 10-го числа.

Парламентарий указал, что перенос срока сделан для удобства граждан. Многие получают зарплату после 10-го числа, и дополнительное время позволяет избежать кратковременной просрочки.

Ранее были названы регионы РФ с самыми высокими и низками ценами за ЖКУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

