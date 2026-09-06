Сечин передал привет западным нефтяникам на запуске проекта «Восток Ойл»

Это произошло на запуске «Восток Ойл». По его словам, с коллегами обсуждались перспективы проекта. Ввод в эксплуатацию «Восток Ойл» обеспечит отгрузку 30 миллионов тонн нефти во второй половине 2027 года. К 2030 году по проекту увеличение поставок составит до 50 миллионов тонн, отметил Сечин.

Ранее глава государства Владимир Путин дал старт работе нефтепровода к новому терминалу на «Восток Ойл». Первая нефть пошла в Красноярском крае к новому терминалу бухты Север.

Ранее Сечин заявил о стабильных ценах «Роснефти» на топливо для российского рынка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

