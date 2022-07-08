Зеленский заявил, что Украина не отказывается от пути в НАТО

Украинский лидер Владимир Зеленский считает лучшей гарантией безопасности страны ее вступление в Североатлантический альянс. Об этом он сообщил CNN.

Зеленский: Украина не отдаст часть своей территории

По словам президента, Киев не отказался «от этого пути». По словам Зеленского, в настоящее время он не видит других гарантий безопасности, кроме «вступления в альянс».

«Мы готовы присоединиться к любой структуре, которая бы гарантировала нам окончание боевых действий и безопасность», — отметил глава государства.

Ранее бывший статс-секретарь Министерства обороны ФРГ Вилли Виммер заявил, что Зеленский «сошел с ума», потому что требует от западных стран эскалации ситуации на Украине вместо призывов к миру.

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ФОТО: president.gov.ua
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