Зеленский заявил, что Украина хочет оставить россиян без комфортной жизни

Глава государства считает, что если россияне окажутся без комфортных условий, например, без электроэнергии, и если они будут пребывать в опасности, то станут оказывать давление на президента Владимира Путина.

По словам Зеленского, если сделать Украину сильной, то «он [Путин] сядет за стол переговоров».

Ранее стало известно, что Зеленский отправится в США просить Байдена разрешить удары по России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

