Зеленский заявил, что Украина хочет оставить россиян без комфортной жизни

Украинский президент Владимир Зеленский заявил телеканалу CNN на то, что Киев хочет оставить граждан России без комфортной жизни.

Зеленский заявил об отсутствии разрешения бить западным оружием по РФ

Глава государства считает, что если россияне окажутся без комфортных условий, например, без электроэнергии, и если они будут пребывать в опасности, то станут оказывать давление на президента Владимира Путина.

По словам Зеленского, если сделать Украину сильной, то «он [Путин] сядет за стол переговоров».

Ранее стало известно, что Зеленский отправится в США просить Байдена разрешить удары по России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Телеграм-канал Владимира Зеленского
ТЕГИ:СпецоперацияРоссиянеУкраинаВладимир Зеленский

Горячие новости

Все новости

партнеры