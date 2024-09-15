Зеленский заявил об отсутствии разрешения бить западным оружием по РФ

Киев еще не получил разрешение наносить удары западным оружием по территории России. Об этом в интервью телеканалу CNN заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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«Нет, до сих пор нет», - сказал украинский лидер, отвечая на вопрос о наличии разрешения наносить удары по территории РФ западным оружием.

Ранее пять экс-министров обороны Великобритании и бывший глава правительства Борис Джонсон призвали разрешить Украине применять ракеты Storm Shadow для ударов по российской территории.

Президент России Владимир Путин заявил, что использование Киевом западного оружия для ударов по территории РФ будет означать вступление НАТО в украинский конфликт, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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