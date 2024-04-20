США выделит Украине военную помощь почти на 61 миллиард долларов

Согласно документу, президенту США предписывается предоставить Киеву ракеты ATACMS. Также подразумевается выделение 61 миллиарда долларов, в том числе 23 миллиарда долларов на восполнение арсеналов США. Палата представителей также официально приняла законопроект о конфискации активов РФ в пользу Украины.

Кроме того, палата представителей США приняла законопроект о дополнительной помощи Израилю на 26,4 миллиарда долларов.

Теперь документы поступят на рассмотрение сената, большинство в нем имеют демократы, и они уже выразили готовность обеспечить оперативное одобрение пакета. Далее проекты подпишет США Джо Байден, отмечает «Радиоточка НСН».

