Зеленский заявил, что россиянам станет стыдно из-за присоединения Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что россияне со временем начнут сожалеть и им будет стыдно из-за присоединения Крыма в 2014 году.

«Стыдно будет российскому народу через несколько лет из-за того, что произошло. К сожалению, именно так», — заявил Зеленский «Украинской правде».