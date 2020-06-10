Зеленский заявил, что россиянам станет стыдно из-за присоединения Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что россияне со временем начнут сожалеть и им будет стыдно из-за присоединения Крыма в 2014 году.
«Стыдно будет российскому народу через несколько лет из-за того, что произошло. К сожалению, именно так», — заявил Зеленский «Украинской правде».
Зеленский убежден, что если Крым Россия не вернет, то и будущие поколения россиян и украинцев не смогут «нормально, откровенно, по-дружески общаться».
Также украинский лидер заявил, что неизвестно, сколько лет понадобится для нормализации отношений между двумя странами, но выразил уверенность, что Крым вернется в Украину.
Накануне Зеленский пояснил свое нежелание оскорбительно высказываться в адрес президента РФ Владимира Путина.
Ранее президент Украины поручил новому главе Службы внешней разведки Валерию Кондратюку заниматься промышленным шпионажем, сообщает «Свободная пресса».
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