Зеленский объяснился за сравнение Украины с порноактрисой

Глава государства заявил, что никогда не называл Украину проституткой, но если множество людей обидели его слова — значит он не прав. По словам Зеленского, ему за это стыдно.



Президент добавил, что в той шутке говорилось о несамостоятельности финансовой системы страны. По его словам, Украина должна быть независимой, чтобы никто не имел права ей управлять.



Еще до своего президентства во время одной из сценок шоу «Вечерний Квартал» Зеленский высмеял выдачу Украине международных кредитов. Тогда он заявил, что Украина напоминает ему актрису из немецких фильмов для взрослых, которая готова принять в любом количестве и с любой стороны.



Ранее бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш обвинила Зеленского в обмане украинцев. По ее словам, во время предвыборной кампании он обещал убрать из власти чиновников из команды Порошенко, однако так и не сдержал свое слово, отмечает Ura.ru.

