Зеленский раскрыл нежелание оскорблять Путина

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему не хочет оскорбительно высказываться в адрес своего российского коллеги Владимира Путина. Эту тему он затронул в интервью «Украинской правде».

По словам Зеленского, ни один глава государства не имеет права подставлять свою страну, говоря в адрес другого лидера оскорбительные вещи, переходя на личности. Как подчеркнул украинский президент, порой оскорбления могут привести к тысячам смертей.

Зеленский добавил, что его не занимают «человеческие качества» Путина. Президент Украины выразил мнение, что до конца таких людей никто не может знать кроме них самих.

При этом Владимир Зеленский назвал Степана Бандеру героем Украины, однако призвал не провоцировать общество лишними вопросами об этой личности из-за её неоднозначной оценки, передает «Свободная пресса». По его словам, на подобного рода вопросы должно ответить время.

Бандера был одним из главных инициаторов создания Украинской повстанческой армии, запрещённой в России. Эта военизированная структура действовала в основном на Западной Украине, воевала против советских войск, сотрудничала с немецкими нацистами, расправлялась с активистами и местными жителями.

