Зеленский заявил, что при обстреле Покровска погибли более 10 человек

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в результате удара по городу Покровск (Красноармейск) в западной части Донбасса, который находится под контролем Киева, погибли более 10 человек, в том числе дети, сообщает РБК.

Глава государства возложил ответственность за это на Москву.

Ранее российский лидер Владимир Путин назвал терактом обстрел Белгорода 30 декабря украинской стороной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

