Зеленский заявил, что при обстреле Покровска погибли более 10 человек
7 января 202407:05
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в результате удара по городу Покровск (Красноармейск) в западной части Донбасса, который находится под контролем Киева, погибли более 10 человек, в том числе дети, сообщает РБК.
Глава государства возложил ответственность за это на Москву.
Ранее российский лидер Владимир Путин назвал терактом обстрел Белгорода 30 декабря украинской стороной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru