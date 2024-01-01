Путин: Удар Киева по Белгороду – террористический акт

Российский лидер Владимир Путин назвал терактом обстрел Белгорода 30 декабря украинской стороной7 Об этом он заявил в разговоре с военными в госпитале имени А. А. Вишневского в Москве.

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«То, что сейчас произошло в Белгороде, — это, безусловно, террористический акт. Почему, потому что под прикрытием двух ракет «Ольха», по-моему, что они сделали — они ударили из систем залпового огня», — отметил президент РФ.

Владимир Путин сделал вывод, что, применив РСЗО, Киев совершил целенаправленный удар по гражданскому населению, передает РИА Новости.

Белгород попал под обстрел со стороны Украины в субботу, 30 декабря. Погибли 24 человека, 131 пострадал, сообщает «Радиоточка НСН».




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ФОТО: РИА Новости
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