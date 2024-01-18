Зеленский заявил, что не планировал встречаться с китайской делегацией в Давосе
18 января 202401:02
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что не планировал встречаться с премьером Госсовета Китая Ли Цяном в Давосе, сообщает издание «Страна.ua».
Он заявил, что встретился бы с лидером Китая. «Насколько я знаю, Си Цзиньпин принимает решения, а в Украине я принимаю решения», – сказал глава государства.
Несостоявшаяся встреча Зеленского с председателем Госсовета КНР Ли Цяном может расцениваться как отказ Пекина содействовать завершению конфликта на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru