Зеленский заявил, что не планировал встречаться с китайской делегацией в Давосе

Он заявил, что встретился бы с лидером Китая. «Насколько я знаю, Си Цзиньпин принимает решения, а в Украине я принимаю решения», – сказал глава государства.

Несостоявшаяся встреча Зеленского с председателем Госсовета КНР Ли Цяном может расцениваться как отказ Пекина содействовать завершению конфликта на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

