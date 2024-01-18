Зеленский заявил, что не планировал встречаться с китайской делегацией в Давосе

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что не планировал встречаться с премьером Госсовета Китая Ли Цяном в Давосе, сообщает издание «Страна.ua».

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Он заявил, что встретился бы с лидером Китая. «Насколько я знаю, Си Цзиньпин принимает решения, а в Украине я принимаю решения», – сказал глава государства.

Несостоявшаяся встреча Зеленского с председателем Госсовета КНР Ли Цяном может расцениваться как отказ Пекина содействовать завершению конфликта на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Владимир Зеленский
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