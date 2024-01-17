Китайские делегаты отказались от встречи с Зеленским на форуме в Давосе
17 января 202418:37
Украинский лидер Владимир Зеленский не смог встретиться с делегацией из Китая на полях Всемирного экономического форума (Давос, Швейцария). Об этом сообщил журнал Politico.
По мнению авторов издания, несостоявшаяся встреча Зеленского с председателем Госсовета КНР Ли Цяном может расцениваться как отказ Пекина содействовать завершению конфликта на Украине.
Ранее Зеленский в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе признался, что не хочет замораживать конфликт с Россией.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru