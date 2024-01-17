Китайские делегаты отказались от встречи с Зеленским на форуме в Давосе

Украинский лидер Владимир Зеленский не смог встретиться с делегацией из Китая на полях Всемирного экономического форума (Давос, Швейцария). Об этом сообщил журнал Politico.

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По мнению авторов издания, несостоявшаяся встреча Зеленского с председателем Госсовета КНР Ли Цяном может расцениваться как отказ Пекина содействовать завершению конфликта на Украине.

Ранее Зеленский в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе признался, что не хочет замораживать конфликт с Россией.

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ФОТО: скриншот с видео
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