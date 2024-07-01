Зеленский заявил, что критерии победы Украины — вступление в НАТО и ЕС

Критериями «настоящей победы» Киева являются границы 1991 года, сообщил в интервью The Philadelphia Inquirer президент Украины Владимир Зеленский.

Сенатор Цеков заявил, что Зеленский сменил позицию по конфликту под давлением общества

Также, по его словам, к этому относятся вступление в НАТО и Европейский союз, что является способом предотвратить возможное возобновление конфликта. Глава государства указал, что мирное урегулирование возможно исключительно на основе его «формулы мира».

Зеленский казал, что Запад не в полной мере желает победы Украины.

Ранее президент Украины допустил переговоры с Россией через посредников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Телеграм-канал Владимира Зеленского
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