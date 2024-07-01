Зеленский заявил, что критерии победы Украины — вступление в НАТО и ЕС
Критериями «настоящей победы» Киева являются границы 1991 года, сообщил в интервью The Philadelphia Inquirer президент Украины Владимир Зеленский.
Также, по его словам, к этому относятся вступление в НАТО и Европейский союз, что является способом предотвратить возможное возобновление конфликта. Глава государства указал, что мирное урегулирование возможно исключительно на основе его «формулы мира».
Зеленский казал, что Запад не в полной мере желает победы Украины.
Ранее президент Украины допустил переговоры с Россией через посредников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru