Сенатор Цеков заявил, что Зеленский сменил позицию по конфликту под давлением общества
Украинский президент Владимир Зеленский поменял свою позицию по конфликту с Москвой, сообщил news.ru сенатор от Крыма Сергей Цеков.
По его словам, политик отказался от затягивания конфликта под давлением общества. Также это произошло из-за значительных потерь Вооруженных сил Украины.
Цеков указал, что Киев вынужден осуществлять насильственную мобилизацию и повысил призывной возраст, что «взбудоражило украинское общество, которое желает скорейшего завершения конфликта». Сенатор отметил, что Зеленскому стоит согласиться на переговоры с Россией.
Ранее председатель Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что мирное предложение России по Украине, которое ранее озвучил президент РФ Владимир Путин, носит срочный характер, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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