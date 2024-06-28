Сенатор Цеков заявил, что Зеленский сменил позицию по конфликту под давлением общества

Украинский президент Владимир Зеленский поменял свою позицию по конфликту с Москвой, сообщил news.ru сенатор от Крыма Сергей Цеков.

Байден не будет принуждать Зеленского к переговорам

По его словам, политик отказался от затягивания конфликта под давлением общества. Также это произошло из-за значительных потерь Вооруженных сил Украины.

Цеков указал, что Киев вынужден осуществлять насильственную мобилизацию и повысил призывной возраст, что «взбудоражило украинское общество, которое желает скорейшего завершения конфликта». Сенатор отметил, что Зеленскому стоит согласиться на переговоры с Россией.

Ранее председатель Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что мирное предложение России по Украине, которое ранее озвучил президент РФ Владимир Путин, носит срочный характер, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Телеграм-канал Владимира Зеленского
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаВладимир Зеленский

Горячие новости

Все новости

партнеры