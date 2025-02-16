Зеленский заявил, что Киев не рад вежливому диалогу США и России

Украинский президент Владимир Зеленский заявил журналистам в Германии, что не рад вежливому диалогу между Москвой и Вашингтоном.

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«Если диалог будет в такой вежливой манере, которую сейчас демонстрируют США по отношению к России, то мы не очень рады этому, будем честны, но это жизнь», – сказал глава государства.

Ранее стало известно, что Зеленский пытается продолжить войну, чтобы остаться у власти, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:РоссияСШАУкраинаВладимир Зеленский

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