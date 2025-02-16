Зеленский заявил, что Киев не рад вежливому диалогу США и России
16 февраля 202506:01
Украинский президент Владимир Зеленский заявил журналистам в Германии, что не рад вежливому диалогу между Москвой и Вашингтоном.
«Если диалог будет в такой вежливой манере, которую сейчас демонстрируют США по отношению к России, то мы не очень рады этому, будем честны, но это жизнь», – сказал глава государства.
Ранее стало известно, что Зеленский пытается продолжить войну, чтобы остаться у власти, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru