Зеленский заявил, что Киев не рад вежливому диалогу США и России

«Если диалог будет в такой вежливой манере, которую сейчас демонстрируют США по отношению к России, то мы не очень рады этому, будем честны, но это жизнь», – сказал глава государства.

Ранее стало известно, что Зеленский пытается продолжить войну, чтобы остаться у власти, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

