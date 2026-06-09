Туск заявил, что его злят некоторые высказывания Зеленского
Отношения Польши и Украины должны быть равноправными. Как пишет RT, об этом заявил польский премьер-министр Дональд Туск.
По его словам, иногда его «злят неразумные заявления, звучащие с другой стороны границы».
«Я долго объяснял президенту Зеленскому: помните, у вас свои проблемы, у нас свои. Заботьтесь о нас так же, как мы - о вас», — отметил политик в интервью изданию Onet.
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что письмо Зеленского, адресованное президенту РФ Владимиру Путину, было разослано «по всему миру», однако «вежливые люди так не поступают», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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