При этом он не сообщил подробностей по самому плану. Президент Указал, что Украина готовится в предстоящем году «сделать больше оружия».

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что украинский режим и его покровителей на Западе в ближайшее время ожидают «самые плохие новости», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

