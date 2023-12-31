Зеленский заявил, что ему дали военный план на 2024 год

Лидер Украины Владимир Зеленский заявил, что ему представили план боевых действий на 2024 год, вероятное отсутствие которого ранее вызывало критику в стране, сообщает РИА Новости.

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При этом он не сообщил подробностей по самому плану. Президент Указал, что Украина готовится в предстоящем году «сделать больше оружия».

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что украинский режим и его покровителей на Западе в ближайшее время ожидают «самые плохие новости», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Телеграм-канал Зеленского
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