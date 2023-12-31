Зеленский заявил, что ему дали военный план на 2024 год
31 декабря 202304:25
Лидер Украины Владимир Зеленский заявил, что ему представили план боевых действий на 2024 год, вероятное отсутствие которого ранее вызывало критику в стране, сообщает РИА Новости.
При этом он не сообщил подробностей по самому плану. Президент Указал, что Украина готовится в предстоящем году «сделать больше оружия».
Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что украинский режим и его покровителей на Западе в ближайшее время ожидают «самые плохие новости», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Зеленский заявил, что ему дали военный план на 2024 год
- Полянский: Предпосылок к изменению позиции Запада в отношении поставок оружия Киеву нет
- В Британии скончался звезда фильма «Бэтмен» Том Уилкинсон
- Небензя: Организаторы и исполнители теракта в Белгороде понесут наказание
- В Екатеринбурге юноша сбежал со школьного бала и замерз насмерть
- Небензя: Россия целится только в военную инфраструктуру Украины
- Гладков: из-за удара по Белгороду повреждены 30 домов и 344 квартиры
- Нетаньяху заявил, что война в секторе Газа продлится еще несколько месяцев
- Гладков: число погибших в Белгороде увеличилось до 21 человека
- Журналист Ковалик: Запад молчит об атаках на Белгород
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru