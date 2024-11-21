Зеленский заверил, что стране не угрожает «особая опасность»

Глава Украины Владимир Зеленский заверил жителей страны, что ей не угрожает никакая «особая опасность», сообщает RT.

Посольство США в Киеве закрыли из-за возможной «значительной» воздушной атаки

Он заявил, что не нужно паниковать.

20 ноября посольства Италии, США и Греции в Киеве приостановили работу в связи с угрозами безопасности.

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ФОТО: AP / ТАСС
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