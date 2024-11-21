Зеленский заверил, что стране не угрожает «особая опасность»
21 ноября 202400:34
Глава Украины Владимир Зеленский заверил жителей страны, что ей не угрожает никакая «особая опасность», сообщает RT.
Он заявил, что не нужно паниковать.
20 ноября посольства Италии, США и Греции в Киеве приостановили работу в связи с угрозами безопасности.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru