Посольство США в Киеве закрыли из-за возможной «значительной» воздушной атаки
Посольство США в столице Украины не будет работать 20 ноября из-за полученной информации о возможной серьезной воздушной атаке, сообщил РБК.
В сообщении указано, что посольство будет закрыто в качестве меры предосторожности, а его сотрудникам поручено укрыться на месте.
Также дипломаты порекомендовали американским гражданам в Киеве быть готовыми «немедленно скрыться в случае объявления воздушной тревоги».
Помимо этого, по данным агентства EFE, посольство Испании в Киеве также объявило о том, что не будет предоставлять услуги в течение дня из-за возможных угроз безопасности, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Экс-главком ВСУ Залужный заявил украинским солдатам, что у них мало шансов выжить
- Российские войска взяли под контроль населенный пункт Ильинка в ДНР
- «АвтоВАЗ» запустит продажи Lada Aura в декабре
- Россия в 2024 году увеличила экспорт моллюсков в полтора раза
- СМИ: Служебный автомобиль главы Башкирии набрал за день штрафов на 14 тысяч рублей
- Песков: России не подходит вариант заморозки украинского конфликта
- Совфед одобрил закон о миллионных штрафах в сфере нелегальной миграции
- Опрос: Самым популярным подарком на Новый год стала электроника
- Хуснуллин заявил об огромном спросе на ипотеку в новых регионах России
- СМИ: Трамп может тайно передать Украине ядерное оружие
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru