Посольство США в Киеве закрыли из-за возможной «значительной» воздушной атаки

Посольство США в столице Украины не будет работать 20 ноября из-за полученной информации о возможной серьезной воздушной атаке, сообщил РБК.

В сообщении указано, что посольство будет закрыто в качестве меры предосторожности, а его сотрудникам поручено укрыться на месте.

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Также дипломаты порекомендовали американским гражданам в Киеве быть готовыми «немедленно скрыться в случае объявления воздушной тревоги».

Помимо этого, по данным агентства EFE, посольство Испании в Киеве также объявило о том, что не будет предоставлять услуги в течение дня из-за возможных угроз безопасности, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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