Зеленский запросил у Запада ещё $30 млрд на производство и закупку оружия

Президент Украины Владимир Зеленский запросил у стран Запада дополнительно 30 миллиардов долларов на наращивание выпуска оружия и сдерживание наступления России. Об этом он рассказал на встрече с представителями СМИ в Киеве.

По оценке Зеленского, сейчас военное производство республики не работает на полную мощность. Как передает RT, такую сумму он назвал «примерной оценкой» стоимости достижения военных целей.