Зеленский запросил у Запада ещё $30 млрд на производство и закупку оружия

Президент Украины Владимир Зеленский запросил у стран Запада дополнительно 30 миллиардов долларов на наращивание выпуска оружия и сдерживание наступления России. Об этом он рассказал на встрече с представителями СМИ в Киеве.

По оценке Зеленского, сейчас военное производство республики не работает на полную мощность. Как передает RT, такую сумму он назвал «примерной оценкой» стоимости достижения военных целей.

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Президент Украины также уточнил, что Киев непрерывно проводит переговоры с разными странами по теме наращивания поставок оружия и боеприпасов. Он уточнил, что новые финансовые вливания необходимы, поскольку начали появляться небесплатные варианты таких поставок.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», на днях новый канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Берлин снял ограничения на поставки Украине дальнобойного оружия. Он утверждал, что решение согласовано с США, Великобританией и Францией.

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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:ВооружениеУкраинаВладимир Зеленский

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