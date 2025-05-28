Зеленский запросил у Запада ещё $30 млрд на производство и закупку оружия
Президент Украины Владимир Зеленский запросил у стран Запада дополнительно 30 миллиардов долларов на наращивание выпуска оружия и сдерживание наступления России. Об этом он рассказал на встрече с представителями СМИ в Киеве.
По оценке Зеленского, сейчас военное производство республики не работает на полную мощность. Как передает RT, такую сумму он назвал «примерной оценкой» стоимости достижения военных целей.
Президент Украины также уточнил, что Киев непрерывно проводит переговоры с разными странами по теме наращивания поставок оружия и боеприпасов. Он уточнил, что новые финансовые вливания необходимы, поскольку начали появляться небесплатные варианты таких поставок.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», на днях новый канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Берлин снял ограничения на поставки Украине дальнобойного оружия. Он утверждал, что решение согласовано с США, Великобританией и Францией.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru