Зеленский запретил ввоз книг из РФ и Белоруссии на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский завизировал закон о запрете ввоза и распространения на территории страны издательской продукции из России и Белоруссии. Ранее петиция на сайте украинского лидера в поддержку документа набрала необходимое число голосов для рассмотрения.

При этом накануне Зеленский заявлял, что существуют некоторые моменты, которые не дают ему возможности подписать закон. В частности, министерство юстиции Украины предложило ввести право вето, поскольку положения документа могут нарушать собственную конституцию.