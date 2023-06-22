Зеленский запретил ввоз книг из РФ и Белоруссии на Украину
Президент Украины Владимир Зеленский завизировал закон о запрете ввоза и распространения на территории страны издательской продукции из России и Белоруссии. Ранее петиция на сайте украинского лидера в поддержку документа набрала необходимое число голосов для рассмотрения.
При этом накануне Зеленский заявлял, что существуют некоторые моменты, которые не дают ему возможности подписать закон. В частности, министерство юстиции Украины предложило ввести право вето, поскольку положения документа могут нарушать собственную конституцию.
В свою очередь МИД республики обращал внимание на то, что в представленной редакции закон не вписывается в европейские нормы и стандарты в области прав человека. Закон был принят Верховной Радой год назад.
Политика запрета на ввоз российских книг актуализировалась на Украине с 2014 года. Основные критерии ограничений - пропаганда коммунизма и угроза независимости республики.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru