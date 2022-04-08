Песков объяснил свои слова о российских потерях в спецоперации

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил свои слова о потерях российских войск в ходе спецоперации на Украине. Об этом он рассказал журналистам.

Песков уточнил, что в своем заявлении ориентировался лишь на официальные обнародованные данные Минобороны, которые были опубликованы еще в марте. Он подчеркнул, что гибель 1,5 тысячи человек уже является «значительной цифрой».

«Конечно, на эту цифру и опиралось (заявление). Мы с вами располагаем только теми цифрами, которые публикует министерство обороны. Это же значительная цифра», - передает слова Пескова РИА Новости.

В интервью телеканалу Sky News Песков ранее отметил, что спецоперация России на территории Украины может завершиться в ближайшие дни. Он также добавил, что верит в окончание операции по итогам переговоров.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Минобороны РФПогибшиеУкраинаДмитрий Песков
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