Зеленский ввел санкции против 33 граждан и 225 компаний России

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против 33 граждан и 225 компаний России.

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ТЕГИ:Санкции Против РоссииПолитикаВладимир Зеленский

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