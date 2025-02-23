Зеленский второй день обзванивает лидеров Европы
Президент Украины Владимир Зеленский на фоне критики со стороны администрации президента США Дональда Трампа второй день продолжает насыщенные контакты с лидерами Европы, сообщает РИА Новости.
За 22 февраля он переговорил с главами правительств Нидерландов, Албании, Великобритании и Греции. 21 февраля в Telegram-канале главы государства были размещены сообщения о том, что он поговорил с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем, президентом Польши Анджеем Дудой, главой Чехии Петром Павелом, премьером Швеции Ульфом Кристерссоном и премьер-министром Словении Робертом Голобом.
Зеленский указал, что «будет больше поддержки в Европе, больше взаимодействия».
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что у Зеленского не будет «карт в рукаве» на переговорах с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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