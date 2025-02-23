Зеленский второй день обзванивает лидеров Европы

За 22 февраля он переговорил с главами правительств Нидерландов, Албании, Великобритании и Греции. 21 февраля в Telegram-канале главы государства были размещены сообщения о том, что он поговорил с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем, президентом Польши Анджеем Дудой, главой Чехии Петром Павелом, премьером Швеции Ульфом Кристерссоном и премьер-министром Словении Робертом Голобом.

Зеленский указал, что «будет больше поддержки в Европе, больше взаимодействия».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что у Зеленского не будет «карт в рукаве» на переговорах с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

