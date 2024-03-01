Зеленский: ВСУ не смогут защитить Харьков, если не оттеснят ВС РФ
Вооруженные силы Украины (ВСУ) не сумеют полностью защитить Харьков, если не оттеснят российские подразделения. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский на пресс-конференции с главой правительства Нидерландов Марком Рютте.
По его словам, украинской армии нужно оттеснить российские силы «на большее расстояние».
«По-другому полностью защитить Харьков будет очень сложно», - приводит слова Зеленского РИА Новости.
Как пишет украинское издание «Страна», жители Харькова начали распродавать свои квартиры. Местные риелторы утверждают, что стоимость недвижимости в городе рухнула в два раза, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru