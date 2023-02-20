Зеленский: ВСУ будут биться за Артемовск, «пока это будет разумно»

По его словам, для Киева важно защищать этот населенный пункт, «но не любой ценой и не ради того, чтобы все погибли». По словам лидера Украины, сражение будет вестись «до тех пор, пока это будет разумно».

Как сообщалось ранее, российские военные контролируют все высоты в окрестностях Артемовска в Донецкой народной республике.

