Зеленский: ВСУ будут биться за Артемовск, «пока это будет разумно»
Украинские Вооруженные силы будут воевать за Артемовск, пока в этом есть разумный смысл, сообщил газете Corriere della Sera глава государства Владимир Зеленский.
По его словам, для Киева важно защищать этот населенный пункт, «но не любой ценой и не ради того, чтобы все погибли». По словам лидера Украины, сражение будет вестись «до тех пор, пока это будет разумно».
Как сообщалось ранее, российские военные контролируют все высоты в окрестностях Артемовска в Донецкой народной республике.
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