Зеленский встретился с главой Еврокомиссии
Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале опубликовал фото со встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
Он сообщил о двух важных евроинтеграционных днях на Украине.
Ранее стало известно, что фон дер Ляйен прибыла в Киев с группой еврокомиссаров для обсуждения углубления сотрудничества.
«Мы находимся здесь, чтобы показать, что ЕС поддерживает Украину твердо, как никогда», - написала она в Twitter.
Еврокомиссия объявит о новом пакете финансовой поддержки Украины в размере 400 миллионов евро. Об этом сообщил депутатам Европарламента еврокомиссар по вопросам бюджета и человеческих ресурсов Йоханнес Ха.
Совещание, в котором принимают участия члены украинского правительства и представители Еврокомиссии во главе с Урсулой фон дер Ляйен проходит в Киеве, сообщает НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,0 млн+9 287 / сут.
Умерли
395 тыс.+40 / сут.
Выздоровели
21,4 млн+6 021 / сут.
- В Москве по делу о госизмене арестовали гражданина РФ
- Медведев пообещал рост поставок вооружений в 2023 году
- Глава ОКР: Требование МОК к атлетам выразить политическую позицию недопустимо
- Иммунолог Продеус: Дети и старики больше всех подвержены кори
- Вучич: Сербия осталась без союзников на Западе из-за позиции по России
- ВС РФ уничтожили в районе Краматорска пусковые установки HIMARS
- Моравецкий заявил об оцеплении Украины
- Зеленский встретился с главой Еврокомиссии
- «Эксперимент». Студент РГГУ рассказал о защите диплома, написанного нейросетью
- В Госдуме назвали сроки принятия закона о повышении призывного возраста
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru