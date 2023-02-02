Зеленский встретился с главой Еврокомиссии

«Мы находимся здесь, чтобы показать, что ЕС поддерживает Украину твердо, как никогда», - написала она в Twitter.

Еврокомиссия объявит о новом пакете финансовой поддержки Украины в размере 400 миллионов евро. Об этом сообщил депутатам Европарламента еврокомиссар по вопросам бюджета и человеческих ресурсов Йоханнес Ха.

Совещание, в котором принимают участия члены украинского правительства и представители Еврокомиссии во главе с Урсулой фон дер Ляйен проходит в Киеве, сообщает НСН.

