Захарова ответила на призыв фон дер Ляйен предоставить Украине любое оружие
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала призыв председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен предоставить Украине «любое оружие».
Накануне глава ЕК заявила, что Запад должен предоставить Киеву «все военное оборудование, с которым он может справиться», в том числе «передовые системы», пишет Ura.ru.
«Глава Еврокомиссии ... призвала дать Украине любое оружие, которое она может использовать. Ядерное, что ли?» — написала Захарова в своем Telegram-канале.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что поставки оружия Киеву являются «единственным путем» к миру на Украине, напоминает RT.
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