Захарова ответила на призыв фон дер Ляйен предоставить Украине любое оружие

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала призыв председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен предоставить Украине «любое оружие».

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Накануне глава ЕК заявила, что Запад должен предоставить Киеву «все военное оборудование, с которым он может справиться», в том числе «передовые системы», пишет Ura.ru.

«Глава Еврокомиссии ... призвала дать Украине любое оружие, которое она может использовать. Ядерное, что ли?» — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что поставки оружия Киеву являются «единственным путем» к миру на Украине, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаЕврокомиссияМИД РФМария Захарова
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