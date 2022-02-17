Лукашенко допустил признание Минском ДНР и ЛНР

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что признание Минском самопровозглашённых Донецкой (ДНР) и Луганской (ЛНР) народных республик будет зависеть от позиции России, сообщает РИА Новости.

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По его словам, решение по этому вопросу будет совместным с Россией.

«Мы договоримся с Путиным, как нам поступить, чтобы было лучше и для России, и для Белоруссии, но это будет совместное решение», - подчеркнул белорусский лидер.

Ранее Лукашенко заявил, что если бы у руководства Украины было бы желание, то конфликт в Донбассе был бы уже остановлен.

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:РоссияЛНРДНРБелоруссияАлександр Лукашенко
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