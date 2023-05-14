Зеленский вновь прокомментировал атаку беспилотников на Кремль
Украинский президент Владимир Зеленский заявил телеканалу Rai1, что Киев якобы не несет ответственность за атаку беспилотников на Кремль.
«Мы не запускали никаких беспилотников», — сказал глава государства. По его словам, руководство России хочет, чтобы общество считало, что за атакой стояла Украина.
«Если бы беспилотник запустили мы, мы бы сказали. Нам нестрашно это признать», — отметил Зеленский.
Атака двух беспилотников на Кремль произошла в ночь на 3 мая. Зеленский заявил, что Украина не причастна к нападению, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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