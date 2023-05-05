В Германии рассказали о страхе Зеленского после атаки на Кремль

Президент Украины Владимир Зеленский пребывает в страхе после атаки беспилотников на Кремль. Такое мнение в интервью N-TV высказал полковник армии ФРГ в отставке Ральф Тиле.

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Бывший военный полагает, что украинский лидер боится лишиться поддержки союзников на Западе.

«Если выяснится, что за всем этим стоят украинцы», - добавил Тиле.

Атаку на Кремль германский офицер назвал «уколом иголкой». По его данным, Вашингтон обеспокоен действиями Киева и считает, что украинские военные «зашли слишком далеко».

Атака двух беспилотников на Кремль произошла в ночь на 3 мая. Зеленский заявил, что Украина не причастна к нападению, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Telegram-канал Владимира Зеленского
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