В Германии рассказали о страхе Зеленского после атаки на Кремль
Президент Украины Владимир Зеленский пребывает в страхе после атаки беспилотников на Кремль. Такое мнение в интервью N-TV высказал полковник армии ФРГ в отставке Ральф Тиле.
Бывший военный полагает, что украинский лидер боится лишиться поддержки союзников на Западе.
«Если выяснится, что за всем этим стоят украинцы», - добавил Тиле.
Атаку на Кремль германский офицер назвал «уколом иголкой». По его данным, Вашингтон обеспокоен действиями Киева и считает, что украинские военные «зашли слишком далеко».
Атака двух беспилотников на Кремль произошла в ночь на 3 мая. Зеленский заявил, что Украина не причастна к нападению, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru