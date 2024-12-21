Писториус не исключил отправки миротворцев из Германии на Украину

Министр обороны Германии Борис Писториус не исключил участия немецких военных в «миротворческой миссии» на Украине. Об этом он заявил в интервью медиагруппе Funke.

Министр подчеркнул, что «на украинской земле не будет немецких солдат», пока конфликт продолжается.

«Вопрос будет поставлен, когда установится перемирие или будет достигнут мир, и когда станет ясно, как это будет выглядеть. Об этом должны договориться Украина и Россия при участии третьей стороны», — заявил Писториус.

По его словам, ФРГ как крупнейшая европейская страна НАТО и крупнейшая экономика Европы не смогла бы «безучастно оставаться в стороне».

Ранее СМИ сообщили, что европейские страны обсуждают отправку военных на Украину после прекращения огня, однако речи об объединении миротворцев «под флагом НАТО» не идет.

