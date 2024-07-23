Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации
23 июля 202410:45
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду Украины законопроекты о продлении военного положения и мобилизации.
Текущий срок действия этих законов заканчивается 11 августа.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что слова Зеленского о переговорах с РФ лучше, чем заявления о намерении воевать до последнего украинца, напоминает «Свободная пресса».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru