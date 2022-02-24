Зеленский внес в Раду законопроект о всеобщей мобилизации

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации. Об этом сообщается в заявлении Рады в Telegram.

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Так, текст законопроекта в базе данных парламента Украины на данный момент отсутствует. В базе также отмечается, что законопроект под номером 7113 был определен Зеленским как безотлагательный.

Ранее подполковник запаса Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что украинским военнослужащим нужно сложить оружие, поскольку цель Луганской народной республики - вернуть свои территории, а не проливать кровь.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
ТЕГИ:Владимир ЗеленскийЗаконопроектУкраина
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