Так, текст законопроекта в базе данных парламента Украины на данный момент отсутствует. В базе также отмечается, что законопроект под номером 7113 был определен Зеленским как безотлагательный.

Ранее подполковник запаса Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что украинским военнослужащим нужно сложить оружие, поскольку цель Луганской народной республики - вернуть свои территории, а не проливать кровь.

