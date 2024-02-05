Зеленский внес в Раду проекты о продлении военного положения и мобилизации

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроекты о продлении всеобщей мобилизации и военного положения в стране. Соответствующие данные опубликованы на сайте парламента.

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Документы направлены на рассмотрение руководству палаты. Тексты законопроектов пока не опубликованы, предположительно, мобилизацию и военное положение продлят еще на 90 дней. Таким образом, особые режимы будут действовать до 14 мая.

В ноябре прошлого года на Украине продлили всеобщую мобилизацию и военное положение на три месяца, напоминает RT. Меры действуют до 14 февраля.

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ФОТО: РИА Новости
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