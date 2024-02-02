Кличко заявил о необходимости новой мобилизации на Украине
2 февраля 202411:15
Мэр Киева Виталий Кличко назвал необходимой новую мобилизацию для обеспечения ротации войск на линии фронта. Об этом он заявил в интервью французскому журналу Point.
«У каждого солдата есть семья, и он хочет знать, что она в безопасности. Мы должны быть сильны на фронте, но также и в тылу», - сказал Кличко.
По его оценке, сегодня в армию набрали 100 тысяч киевлян, среди которых есть и женщины.
Ранее боец ВСУ Евгений Дикий назвал уклонистов крысами и пригрозил им расправой. Его слова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru