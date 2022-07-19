Зеленский: В СБУ проводится кадровая ревизия

В Службе безопасности Украины проводят кадровую ревизию и планируют уволить 28 человек, заявил глава государства Владимир Зеленский, сообщает «РЕН ТВ».

СМИ: Зеленский готовится отправить в отставку главу СБУ

«Еще одна важная новость о Службе безопасности Украины — проходит кадровая ревизия службы, решается вопрос увольнения 28 должностных лиц. Разный уровень, разные направления», — сказал украинский президент.

Он отметил, что основания для увольнения сотрудников СБУ — неудовлетворительные результаты работы.

Ранее Зеленский отстранил главу СБУ Ивана Баканова от занимаемой должности в связи с фактами госизмены со стороны сотрудников ведомства.

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ФОТО: Telegram / V_Zelenskiy_official
ТЕГИ:УкраинаСБУВладимир Зеленский
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