Зеленский: В СБУ проводится кадровая ревизия
В Службе безопасности Украины проводят кадровую ревизию и планируют уволить 28 человек, заявил глава государства Владимир Зеленский, сообщает «РЕН ТВ».
«Еще одна важная новость о Службе безопасности Украины — проходит кадровая ревизия службы, решается вопрос увольнения 28 должностных лиц. Разный уровень, разные направления», — сказал украинский президент.
Он отметил, что основания для увольнения сотрудников СБУ — неудовлетворительные результаты работы.
Ранее Зеленский отстранил главу СБУ Ивана Баканова от занимаемой должности в связи с фактами госизмены со стороны сотрудников ведомства.
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