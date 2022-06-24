СМИ: Зеленский готовится отправить в отставку главу СБУ

По их словам, повседневной деятельностью СБУ в настоящее время фактически управляют из офиса президента Украины.

Собеседник издания отметил, что работой Баканова крайне недовольны. В настоящее время предпринимаются шаги, чтобы избавиться от него.

Ранее Зеленский заявил, что в стране готовится реформа армии. Реформа может изменить подход к призыву по примеру Израиля.

