СМИ: Зеленский готовится отправить в отставку главу СБУ

Украинский президент Владимир Зеленский хочет отправить в отставку главу Службы безопасности Украины Ивана Баканова, сообщает Politico со ссылкой на свои источники.

Экс-подполковник СБУ рассказал о тайной тюрьме в аэропорту Мариуполя

По их словам, повседневной деятельностью СБУ в настоящее время фактически управляют из офиса президента Украины.

Собеседник издания отметил, что работой Баканова крайне недовольны. В настоящее время предпринимаются шаги, чтобы избавиться от него.

Ранее Зеленский заявил, что в стране готовится реформа армии. Реформа может изменить подход к призыву по примеру Израиля.

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ФОТО: РИА Новости/
ТЕГИ:СБУВладимир Зеленский
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