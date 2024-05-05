Зеленский в пасхальном обращении заявил о Боге с украинским шевроном на плече
Бог носит на плече шеврон с украинским флагом, заявил президент страны Владимира Зеленский в пасхальном обращении. Его слова приводит «Интерфакс-Украина».
«И мы верим: у Бога на плече - шеврон с украинским флагом. Так что с таким союзником жизнь точно победит смерть», - сказал Зеленский.
Украинский лидер назвал Россию «бывшим соседом». По его мнению, Москва отдалилась от Киева «на века».
Ранее Зеленский призвал Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовиться к новому этапу боевых действий. Он считает, что РФ намерена расширить масштабы своего наступления, передает «Радиоточка НСН».
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