Зеленский в пасхальном обращении заявил о Боге с украинским шевроном на плече

Бог носит на плече шеврон с украинским флагом, заявил президент страны Владимира Зеленский в пасхальном обращении. Его слова приводит «Интерфакс-Украина».

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«И мы верим: у Бога на плече - шеврон с украинским флагом. Так что с таким союзником жизнь точно победит смерть», - сказал Зеленский.

Украинский лидер назвал Россию «бывшим соседом». По его мнению, Москва отдалилась от Киева «на века».

Ранее Зеленский призвал Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовиться к новому этапу боевых действий. Он считает, что РФ намерена расширить масштабы своего наступления, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Телеграм-канал Владимира Зеленского
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