Зеленский в пасхальном обращении заявил о Боге с украинским шевроном на плече

«И мы верим: у Бога на плече - шеврон с украинским флагом. Так что с таким союзником жизнь точно победит смерть», - сказал Зеленский.

Украинский лидер назвал Россию «бывшим соседом». По его мнению, Москва отдалилась от Киева «на века».

Ранее Зеленский призвал Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовиться к новому этапу боевых действий. Он считает, что РФ намерена расширить масштабы своего наступления, передает «Радиоточка НСН».

