Зеленский в Брюсселе рассказывает о смерти «имперского проекта» России

Ранее НСН рассказала, что Украина стала «ударным кулаком» Запада.

Руководитель фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко в беседе с НСН заявил, что влияние Зеленского и Украины в вопросе строительства «Северного потока-2» сильно переоценено. По его словам государство представляет собой для Запада лишь так называемый «ударный кулак». Украина оказалась незначительным элементом большой энергетической истории, в которой задействованы гораздо более крупные игроки, считает эксперт.

