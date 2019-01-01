Украина

Зеленский в Брюсселе рассказывает о смерти «имперского проекта» России

5 июня17:10

Вступление Украины в Евросоюз станет смертью российского «имперского проекта», заявил украинский лидер Владимир Зеленский на встрече с председателем Европейского совета Дональдом Туском, сообщает RT.

Зеленский считает, что это откроет «путь к демократическим переменам в России и на всём постсоветском пространстве».

4 июня Зеленский прибыл с двухдневным визитом в Брюссель.

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Ранее НСН рассказала, что Украина стала «ударным кулаком» Запада.

Руководитель фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко в беседе с НСН заявил, что влияние Зеленского и Украины в вопросе строительства «Северного потока-2» сильно переоценено. По его словам государство представляет собой для Запада лишь так называемый «ударный кулак». Украина оказалась незначительным элементом большой энергетической истории, в которой задействованы гораздо более крупные игроки, считает эксперт.

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ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского // ФОТО Николай Лазаренко
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