Зеленский в Брюсселе рассказывает о смерти «имперского проекта» России
Вступление Украины в Евросоюз станет смертью российского «имперского проекта», заявил украинский лидер Владимир Зеленский на встрече с председателем Европейского совета Дональдом Туском, сообщает RT.
Зеленский считает, что это откроет «путь к демократическим переменам в России и на всём постсоветском пространстве».
4 июня Зеленский прибыл с двухдневным визитом в Брюссель.
Ранее НСН рассказала, что Украина стала «ударным кулаком» Запада.
Руководитель фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко в беседе с НСН заявил, что влияние Зеленского и Украины в вопросе строительства «Северного потока-2» сильно переоценено. По его словам государство представляет собой для Запада лишь так называемый «ударный кулак». Украина оказалась незначительным элементом большой энергетической истории, в которой задействованы гораздо более крупные игроки, считает эксперт.
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