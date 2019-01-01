Украина стала «ударным кулаком» Запада. Эксперт о противостоянии «Северному потоку-2»

Руководитель фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко в беседе с НСН заявил, что влияние Зеленского и Украины в вопросе строительства «Северного потока-2» сильно переоценено. По его словам государство представляет собой для Запада лишь так называемый «ударный кулак». Украина оказалась незначительным элементом большой энергетической истории, в которой задействованы гораздо более крупные игроки, считает эксперт.

«На самом деле, Зеленский является таким же ярым атлантистом, как и Порошенко по своим убеждениям. Не нужны иллюзии. Просто на просто надо признать, что Зеленский точно также ориентирован на Запад. Более того, сегодня Украина в геополитической игре Соединенных Штатов превращается из военного форпоста интересов в энергетический форпост. Тот факт, что на инаугурации Зеленского присутствовали министр энергетики Соединенных Штатов Берри и еврокомиссар по энергетике Шефчович показывает, что Украина превращается в некий ударный кулак. Главная задумка – актуализировать украинский вариант газотранспортной системы и не допустить “Северного потока-2”. Плюс ко всему добавьте то, что энергетические аспекты были признаны основными вопросами, которые выходят на повестку дня на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины.

По словам Бондаренко, вся суть этой большой игры, в которой Украина оказалась разменной монетой, заключается в том, чтобы не допустить Россию и Германию к ценообразованию поставок газа на территории Европы.

«Сегодня достаточно сильные позиции на Украине структур Натаниэля Ротшильда (швейцарский финансист британского происхождения, представитель династии Ротшильдов, - прим. НСН), который еще два года назад заявлял, что хотел бы взять в аренду украинскую газотранспортную систему. Добавьте к этому скандал в Австрии, который фактически сегодня деактуализирует Баумгартен, как мощный хаб, из-за которого невозможно нормальное функционирование того же самого “Северного потока”. Становится очевидным, что существует большая энергетическая игра, направленная на то, чтобы не допустить тандем Россия-Германия в ценообразование поставок газа на территории Европы. Одним словом сегодня можно говорить о том, что Зеленский и Украина являются только элементами этой большой игры. Без всякой конспирологии, просто учитывая энергетические и геополитические интересы крупных игроков», - заключил собеседник НСН.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН рассказал, почему не считает новые санкции США за «Северный поток-2» опасными.

