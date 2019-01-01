Царёв: Зеленскому невыгодно отбирать имущество жителей Донбасса

Верховная рада получила на рассмотрение законопроект о лишении имущества жителей юго-востока Украины, которые получили российское гражданство. Автором законопроекта стал депутат Олег Мусий. В документе указано, что предлагается конфисковать имущество «лиц — граждан Украины, которые добровольно получили гражданство РФ и проживают в отдельных районах Донецкой и Луганской областей».

Экс-спикер парламента Новороссии Олег Царев в беседе с НСН сообщил, что законопроект, который был внесен в Верховную раду, имеет опосредованное отношение к жителям Донбасса. По его словам, такие действия направлены на то, чтобы дискредитировать Зеленского, как нового президента и отвернуть от него граждан Украины. Разрушение авторитета украинского главы будет проходить в несколько этапов, рассказал Царев.

«Конечно, это препятствует урегулированию. Это коренным образом противоречит смыслу Минских соглашений. Не факт, что проголосуют. Тем более не факт, что будет подписан (документ) президентом Зеленским. Но сам факт того, что такие законы вносятся, говорит о настроениях, которые царят в Верховной раде. Зеленский шел на выборы с лозунгами о мире и это основная его предвыборная программа. Поэтому разработана целая концепция, каким образом врагам Зеленского бороться с ним. Первое, это делать все, чтобы мира действительно не было и тем самым не дать ему выполнить свои предвыборные обещания. Второе, это промежуточный пункт, не дать провести досрочные выборы, показать, что Зеленский не дееспособный и заблокировать назначения. Для западно-украинского электората прировнять Зеленского к Януковичу, для юго-восточного электората приравнять Зеленского к Порошенко., чтобы максимально снизить его рейтинг. Поэтому здесь вопрос даже не в жителях Донбасса, а о внутриполитической борьбе Украины, заложниками которой являются жители Донбасса. Скорее всего, я думаю, законопроект не будут поддерживать», - заключил собеседник НСН.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, который упростил получение российских паспортов для жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик. В ответ на это президент Украины Владимир Зеленский предостерег Кремль от попыток «соблазнить граждан Украины». Политолог Дмитрий Орешкин в эфире НСН пояснил, кому выгодно выдавать российские паспорта в Приднестровье.



