Зеленский уволил семерых чиновников после скандала с бомбоубежищами

Финал конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» пройдет 5 августа на площадке столичного клуба «Урбан» Лавров: страны глобального Юга отказались подписывать заявление в поддержку «плана Зеленского» Боррель: в ближайшие полгода произойдут «очень важные вещи» в развитии конфликта РФ и Украины СМИ: в Нью-Йорке - нашествие крылатых насекомых Гидрометцентр: в Москве в субботу +24…+26, возможен кратковременный дождь