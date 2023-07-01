Зеленский уволил семерых чиновников после скандала с бомбоубежищами

Семь глав местных администраций, в том числе четырех районов Киева лишились своих постов после скандала из-за неготовности бомбоубежищ. Соответствующее распоряжение подписал президент Украины Владимир Зеленский, документ опубликован на его сайте.

Зеленский возмутился состоянием бомбоубежищ на Украине

Должностей лишились руководители Деснянского, Днепровского, Подольского и Святошинского районов Киева Дмитрий Ратников, Павел Бабий, Сергей Коваленко и Сергей Павловский, передает ТАСС.

Также из-за неудовлетворительной подготовки бомбоубежищ с постов уволены главы Белоцерковской, Житомирской и Конотопской районных администраций Людмила Мерзлюк, Александар Хомич и Татьяна Сизон.

Ранее пресс-служба правительства Украины заявила, что мэру Киева Виталию Кличко будет объявлен выговор. Уточняется, что главу украинской столицы привлекут к дисциплинарной ответственности из-за ненадлежащего состояния бомбоубежищ, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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