Зеленский уволил семерых чиновников после скандала с бомбоубежищами
Семь глав местных администраций, в том числе четырех районов Киева лишились своих постов после скандала из-за неготовности бомбоубежищ. Соответствующее распоряжение подписал президент Украины Владимир Зеленский, документ опубликован на его сайте.
Должностей лишились руководители Деснянского, Днепровского, Подольского и Святошинского районов Киева Дмитрий Ратников, Павел Бабий, Сергей Коваленко и Сергей Павловский, передает ТАСС.
Также из-за неудовлетворительной подготовки бомбоубежищ с постов уволены главы Белоцерковской, Житомирской и Конотопской районных администраций Людмила Мерзлюк, Александар Хомич и Татьяна Сизон.
Ранее пресс-служба правительства Украины заявила, что мэру Киева Виталию Кличко будет объявлен выговор. Уточняется, что главу украинской столицы привлекут к дисциплинарной ответственности из-за ненадлежащего состояния бомбоубежищ, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru