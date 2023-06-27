Украинское правительство объявит выговор мэру Киева Кличко

Уточняется, что главу украинской столицы привлекут к дисциплинарной ответственности из-за ненадлежащего состояния бомбоубежищ.

Кроме Кличко, выговор будет объявлен начальнику Киевской городской военной администрации Сергею Попко, а также главам Голосеевского, Оболонского, Печерского и Соломенского районов Киева, и первым заместителям руководителей администраций Дарницкого и Шевченковского районов украинской столицы.

Ранее Кличко обвинил украинскую власть в попытке отправить его в отставку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

