Зеленский возмутился состоянием бомбоубежищ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении заявил о неудовлетворительном состоянии бомбоубежищ.

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Зеленский сообщил, что выслушал доклад о готовности укрытий по всей стране. Проверка прошла в Киеве и других крупных городах.

«Результаты, мягко говоря, неутешительные», - посетовал Зеленский.

По его словам, к пятнице подготовят решения относительно ответственных за состояние укрытий.

Как сообщает «Радиоточка НСН», в Киеве в начале июня прошли задержания по делу о закрытом бомбоубежище. Под подозрением оказались чиновники городской администрации.

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ФОТО: Telegram-канал Зеленского
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