Зеленский возмутился состоянием бомбоубежищ на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении заявил о неудовлетворительном состоянии бомбоубежищ.
Зеленский сообщил, что выслушал доклад о готовности укрытий по всей стране. Проверка прошла в Киеве и других крупных городах.
«Результаты, мягко говоря, неутешительные», - посетовал Зеленский.
По его словам, к пятнице подготовят решения относительно ответственных за состояние укрытий.
Как сообщает «Радиоточка НСН», в Киеве в начале июня прошли задержания по делу о закрытом бомбоубежище. Под подозрением оказались чиновники городской администрации.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru